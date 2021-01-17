ФБР расследует версию о финансировании из-за рубежа участников штурма Капитолия

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФБР проверяет, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные лица финансовую поддержку участникам штурма Капитолия, сообщает телеканал NBC.

Сотрудники ФБР изучают выплаты в размере $500 тыс. в биткоинах, которые получили группы правого толка перед штурмом 6 января. Предполагается, что эти средства были предоставлены гражданином Франции до атаки на Капитолий.

Кроме того, полицейские ведомства США считают, что после беспорядков 6 января субъекты влияния за рубежом пытались использовать эту ситуацию в своих интересах.-0-