Федеральные власти США назначили первую с 2003 года смертную казнь

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор США Уильям Барр распорядился привести в исполнение смертные приговоры четырех преступников, осужденных на федеральном уровне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз американского Минюста.

"Четыре убийцы, даты казни которых были установлены сегодня, прошли через полное судебное разбирательство в соответствии с нашей конституцией и законами. Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия", - сказал Уильям Барр.

Речь идет о четырех преступниках, которых приговорили к смерти за убийство детей. Двое из них также были признаны виновными в изнасиловании несовершеннолетних. Казни осужденных назначены на середину июля и конец августа 2020 года.

Как сообщает газета The Washington Post, последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций, действовал своего рода неофициальный мораторий. Тем не менее, несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, высшая мера наказания в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.-0-