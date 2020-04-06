Фермеры Чехии из опасений банкротства просят открыть продуктовые рынки

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии в условиях карантина из-за эпидемии коронавируса фермеры обратились к правительству с просьбой разрешить им вернуться на рынки, сообщает Radio Prague.

Глава "Ассоциации фермерских рынков" Иржи Седлачек считает, что возобновление работы продуктовых рынков, закрытых с 10 марта, поможет многим фермерам выжить в условиях общего жесткого карантина. Иначе разориться в ближайшее время могут около 40 небольших семейных ферм. В нынешних условиях они лишены абсолютно всех доходов.

Для открытия рынков фермеры разработали специальную модель торговли, полностью отвечающую строгим требованиям гигиены. "Торговля должна осуществляться исключительно с транспорта фермеров с соблюдением необходимого расстояния между продавцом и покупателями. Прилавки должны периодически дезинфицироваться. В наличии будут средства индивидуальной защиты и обеззараживающие средства для рук", - сказал Иржи Седлачек.

"Ассоциация фермерских рынков" будет следить, чтобы оплата в подавляющем большинстве случаев производилась банковскими картами. Наличными можно будет рассчитаться только при помощи специально назначенных продавцов, которые ни в коем случае не будут прикасаться к продукции, выставленной на прилавках.

Ответ на свое обращение фермеры пока не получили.-0-