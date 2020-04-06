Фермеры Чехии из опасений банкротства просят открыть продуктовые рынки

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 6 апреля 2020
Минск Переменная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:26 Доля стран дальнего зарубежья в экспорте БЕЛАЗа за I квартал составила 40% Экономика
18:05 Средств защиты для медработников Копыльской ЦРБ достаточно - врач Регионы
17:58 Купаловский запускает социальный проект "Нетэатральная маска" Общество
17:55 Эксперт об инфогигиене в условиях пандемии: чем скандальнее информация, тем она подозрительнее Общество
17:48 Из-за ремонта на ул.Калиновского в Минске изменятся маршруты транспорта 11-12 апреля Регионы
17:43 Введен запрет на пересечение китайско-российской границы в наземных пунктах пропуска Общество
17:35 Депозиты на "Семейный капитал" открыты для более чем 82 тыс. многодетных семей Общество
17:31 Правительство расширило перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами Экономика
17:26 МТЗ поставит вторую партию техники в Судан Экономика
17:16 МНС напоминает о возможности дистанционного взаимодействия с налоговыми Экономика
17:00 Сотрудники Рогачевского лесхоза создавали в отчетах видимость успешной работы Происшествия
16:56 В Бешенковичском районе при пале травы погиб 90-летний мужчина Происшествия
16:43 В Азербайджане количество инфицированных увеличилось до 641 человека В мире
16:41 Фермеры Чехии из опасений банкротства просят открыть продуктовые рынки В мире
16:41 "Белтелеком": нагрузка на внешний интернет-шлюз выросла в пределах 10% Технологии
16:37 Мининформ вынес предупреждение владельцу сетевого издания за распространение ложной информации Общество
16:26 Национальное кадастровое агентство составило рекомендации для исполнителей оценки Экономика
16:25 ФОТОФАКТ: В Витебске на светодиодных экранах запущена акция "Спасибо, доктор!" Регионы
16:20 На первом блоке БелАЭС завершены испытания систем безопасности Экономика
16:15 Предпринимательницу из Жабинки осудили на 5 лет колонии за мошенничество Происшествия
16:12 Защитные экраны для медиков создают на 3D-принтерах в технопарке ГрГУ им. Янки Купалы Технологии
16:11 Отключение отопления в Минске пока не планируется Регионы
16:10 В Минском районе в аварии с грузовиком погиб водитель легковушки Происшествия
15:57 МВД рассказало об основных схемах обмана вокруг информации с коронавирусом Общество
15:52 В Могилеве вынесли приговор обвиняемым в убийстве и разбое братьям Происшествия
15:50 Лукашенко назначил нового директора в Национальный центр правовой информации Президент
15:38 Международная конференция труда перенесена на 2021 год В мире
15:33 Запасов продуктов в розничной сети и на складах достаточно - Мингорисполком Регионы
15:16 Минчанка перевела крупную сумму за наушники, но товара так и не дождалась Происшествия
15:08 Без вести пропавшая жительница Слуцка обнаружена погибшей Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
06 апреля 2020, 16:41

Фермеры Чехии из опасений банкротства просят открыть продуктовые рынки

Фото Radio Prague
Фото Radio Prague
Новости темы "Распространение коронавируса"
Средств защиты для медработников Копыльской ЦРБ достаточно - врач
Купаловский запускает социальный проект "Нетэатральная маска"

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии в условиях карантина из-за эпидемии коронавируса фермеры обратились к правительству с просьбой разрешить им вернуться на рынки, сообщает Radio Prague.

Глава "Ассоциации фермерских рынков" Иржи Седлачек считает, что возобновление работы продуктовых рынков, закрытых с 10 марта, поможет многим фермерам выжить в условиях общего жесткого карантина. Иначе разориться в ближайшее время могут около 40 небольших семейных ферм. В нынешних условиях они лишены абсолютно всех доходов.

Для открытия рынков фермеры разработали специальную модель торговли, полностью отвечающую строгим требованиям гигиены. "Торговля должна осуществляться исключительно с транспорта фермеров с соблюдением необходимого расстояния между продавцом и покупателями. Прилавки должны периодически дезинфицироваться. В наличии будут средства индивидуальной защиты и обеззараживающие средства для рук", - сказал Иржи Седлачек.

"Ассоциация фермерских рынков" будет следить, чтобы оплата в подавляющем большинстве случаев производилась банковскими картами. Наличными можно будет рассчитаться только при помощи специально назначенных продавцов, которые ни в коем случае не будут прикасаться к продукции, выставленной на прилавках.

Ответ на свое обращение фермеры пока не получили.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус сельское хозяйство Чехия
Новости рубрики В мире
Фото Trend В Азербайджане количество инфицированных увеличилось до 641 человека
Международная конференция труда перенесена на 2021 год
Брюно Ле Мэр. Фото Agence France-Presse Во Франции прогнозируют худший за 75 лет спад экономики
Себастьян Курц. Фото из архива Канцлер Австрии анонсировал смягчение карантинных мер
Фото Reuters В Камеруне семь человек погибли при нападении боевиков
Фото ТАСС Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 6,3 тыс.
Главное
Фото из архива "Белнефтехим" подтвердил начало поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ по маршрутным поручениям
Депозиты на "Семейный капитал" открыты для более чем 82 тыс. многодетных семей
Более 40 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси
Оплата подождет! С 6 апреля действует Акция для клиентов "Платежные каникулы"!
Топ-новости
Лукашенко назначил нового директора в Национальный центр правовой информации
Пациентов с коронавирусом в Беларуси лечат в соответствии с рекомендациями зарубежных коллег - медик
На первом блоке БелАЭС завершены испытания систем безопасности
Минобразования рекомендует школьникам на каникулах ограничить контакты и заняться самообразованием
Правительство расширило перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами
Защитные экраны для медиков создают на 3D-принтерах в технопарке ГрГУ им. Янки Купалы
Содействие в возвращении в Беларусь оказано уже более 6,2 тыс. граждан
МВД рассказало об основных схемах обмана вокруг информации с коронавирусом
Минжилкомхоз перешел на дистанционный прием граждан
В Беларуси к концу недели похолодает
Запасов продуктов в розничной сети и на складах достаточно - Мингорисполком
Из-за ремонта на ул.Калиновского в Минске изменятся маршруты транспорта 11-12 апреля
Введен запрет на пересечение китайско-российской границы в наземных пунктах пропуска
МНС напоминает о возможности дистанционного взаимодействия с налоговыми
Локтевые дозаторы и полосы для дистанции появятся на АЗС
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.