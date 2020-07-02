Фестиваль беспошлинной торговли откроется в июле в Китае

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодный фестиваль беспошлинной торговли в южной китайской провинции Хайнань откроется 6 июля. Об этом сообщила администрация хайнаньского города Санья в своем микроблоге в социальной сети Weibo, передает ТАСС.

В дьюти-фри-зоне города Санья маркетинговые акции пройдут с июля по сентябрь. Ожидается, что фестиваль беспошлинной торговли должен привлечь еще больший поток туристов для выгодных покупок на этом тропическом острове.

Накануне фестиваля власти Китая приняли меры по либерализации программы беспошлинной торговли на Хайнане. С 1 июля на острове действует новая квота в 100 тыс. юаней (примерно $14,14 тыс.) на покупки в дьюти-фри, сняты ограничения на максимальную цену за единицу товара, расширен список предметов потребления, реализуемых без пошлины.

По данным администрации города Санья, потребительская активность в дьюти-фри наблюдалась в первый же день вступления в силу новых правил беспошлинной торговли.

20 апреля 2011 года Госсовет КНР одобрил запуск пилотной программы развития сети магазинов дьюти-фри на Хайнане с целью продвижения острова как курорта мирового класса. В 2018 году власти уже повышали максимальную сумму покупок в этих магазинах с 16 до 30 тыс. юаней (с $2,3 до $4,5 тыс.).

Среди новых категорий беспошлинных товаров на Хайнане - алкоголь, мед, чай, планшеты и миникомпьютеры, смартфоны, игровые консоли, другие электронные гаджеты и аксессуары.

Теперь можно приобрести популярную технику Apple.

На Хайнане открыты четыре магазина беспошлинной торговли.

По данным таможенного управления города Хайкоу (административный центр провинции), совокупный объем продаж магазинов беспошлинной торговли на Хайнане за девять лет работы превысил 55 млрд юаней (около $7,78 млрд).-0-