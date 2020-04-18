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18 апреля 2020, 22:54

Фестиваль Comic-Con отменен впервые в истории

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Международный фестиваль Comic-Con International в городе Сан-Диего (штат Калифорния) не состоится в этом году из-за пандемии коронавируса нового типа. Сообщение об этом появилось на официальном сайте фестиваля.

Организаторы с сожалением сообщают о том, что любимый многими фестиваль отменен в 2020 году. Он пройдет 22-25 июля 2021 года.

Официальный представитель мероприятия отметил, что они с горечью сделали этот шаг, но уверены в том, что приняли верное решение.-0-

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