Фестиваль "Новая волна" в Казани отменен из-за коронавируса

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Новая волна", который должен был пройти в Казани в конце августа, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в Instagram написал композитор и генеральный продюсер смотра Игорь Крутой, сообщает ТАСС.

"Мы очень надеялись, что в конце августа у нас получится провести международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2020" в Казани. Но, к сожалению, пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили наши планы. Из-за закрытия мировых границ мы не сможем пригласить иностранных звезд и талантливых конкурсантов из других стран, чье участие придавало "Новой волне" на протяжении 18 лет признанный всеми статус международного конкурса. Поэтому организатором "Новой волны", компанией "АРС", было принято решение отказаться в этом году от проведения конкурса и всех концертов и мероприятий в его рамках", - написал Игорь Крутой, пообещав встретиться с любителями музыки на фестивале в 2021 году.

"Новая волна" - ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. В 2002-2014 годах проводился в Юрмале (Латвия) в концертном зале "Дзинтари". С 2015 года фестиваль проходил в Сочи. Главная цель конкурса - открытие для зрителей музыкальных талантов.-0-