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29 октября 2021, 09:12

Фигурантам дела о пожаре в российском ТРЦ "Зимняя вишня" вынесли приговор

Юлия Богданова, Надежда Судденок, Сергей Антюшин и Георгий Соболев. Фото ТАСС
Юлия Богданова, Надежда Судденок, Сергей Антюшин и Георгий Соболев. Фото ТАСС

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Кемерова РФ приговорил бывшего гендиректора Кемеровского кондитерского комбината (основной собственник ТРЦ "Зимняя вишня") Юлию Богданову к 14 годам колонии общего режима. Она признана виновной в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг и нарушении требований пожарной безопасности, что привело к гибели 60 человек при пожаре в торгово-развлекательном комплексе в марте 2018 года, сообщает ТАСС.

"Богданову Юлию Александровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц") и ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")... Путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет", - огласил приговор судья Николай Быданцев.

Суд признал технического директора ОАО "ККК" (основной собственник ТРЦ "Зимняя вишня") Георгия Соболева виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении требований пожарной безопасности по уголовному делу о пожаре и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 11 лет в колонии общего режима.

Гендиректор основного арендатора ТРЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок приговорена к 13,5 года колонии. Она признана виновной в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг и нарушении требований пожарной безопасности.

Охранник ТРЦ "Зимняя вишня" Сергей Антюшин приговорен к восьми годам колонии по делу о пожаре.

Суд признал виновными директора компании "Системный интегратор", которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ, Игоря Полозиненко и инженера компании Александра Никитина и приговорил их к 6,5 и 5,5 года колонии общего режима

Суд признал пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина виновными в халатности при тушении пожара и приговорил их к пяти и шести годам лишения свободы соответственно. Бурсину вынесен более строгий приговор, так как на него были возложены функции руководителя тушения пожара.

Пожарные взяты под стражу в зале суда, так как ранее мера пресечения в отношении них была изменена с ареста на запрет определенных действий.-0-

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