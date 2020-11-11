Фигуранты по делу о беспорядках в Штутгарте осуждены на 2,5 года

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Штутгарте (Германия) приговорил двух молодых людей к 2,5 годам заключения по делу об июньских беспорядках в городе. Осужденным 18 и 19 лет, они получили наказание, которое назначают в Германии несовершеннолетним преступникам, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Молодых людей признали виновными в нарушении общественного порядка: они повредили полицейскую машину. Приговор суда называют жестким: ранее и защита, и прокуратура просили для 18-летнего фигуранта дела условный срок, при этом для 19-летнего прокуратура запрашивала именно 2,5 года заключения.

"Я просто позволил себе пойти с ними, я не подумал о последствиях", - сказал 18-летний молодой человек в суде. Ему вменили в вину то, что он разбил заднее и боковые стекла у полицейского автомобиля. Юноша заявил, что сожалеет о случившемся и признает свою вину. Его адвокат после приговора отметил, что потрясен решением суда, считает наказание несоразмерным и будет его обжаловать. В Союзе немецкой полиции приговором остались довольны.

Как сообщалось, сотни молодых людей устроили беспорядки в Штутгарте в ночь на 21 июня текущего года: они били витрины и громили магазины. Клубы и бары в городе на тот момент были закрыты, молодые люди собирались на улице. По мнению властей, виновниками беспорядков стали завсегдатаи вечеринок, которые вступили в столкновения с полицией. В результате столкновений пострадали 19 стражей порядка. Сейчас идет расследование в отношении примерно 100 подозреваемых в участии в беспорядках.-0-