Филиппины эвакуируют почти 1 млн человек из-за сильнейшего тайфуна

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиппины эвакуируют почти 1 млн человек из-за приближения сильнейшего тайфуна "Гони", сообщает Reuters .

По прогнозам, тайфун со скоростью ветра 215 км/ч с порывами до 265 км/ч со всей силой обрушится на острова 1 ноября и принесет проливные дожди. Ожидается, что это будет один из самых сильных тайфунов на Филиппинах после "Хайяна" в 2013 году.

Необходимые вещи, техника и средства индивидуальной защиты уже доставлены в районы, которые могут пострадать из-за тайфуна, но из-за пандемии COVID-19 власти отмечают нехватку средств на борьбу со стихией.

Филиппины занимают второе место по количеству заражений и смертей от COVID-19 в Юго-Восточной Азии, уступая только Индонезии. С учетом сложной ситуации будут приняты меры, чтобы вирус не распространялся в эвакуационных центрах. В столице страны Маниле и близлежащей провинции Булакан примерно тысяча пациентов с COVID-19, размещенных в больших изоляционных палатках, могут быть переведены в отели и больницы.

Местные власти отменили работу порта и запретили рыбакам выходить в море. Авиакомпании отменили десятки рейсов.

Ежегодно на Филиппины обрушивается в среднем 20 тайфунов с проливными дождями, вызывающими смертельные оползни. Тайфун "Молаве" на прошлой неделе унес жизни 22 человек.-0-