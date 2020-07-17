Филиппины разрешили с 1 августа въезд иностранцам с действующими долгосрочными визами

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная рабочая группа по борьбе с возникающими инфекционными заболеваниями на Филиппинах разрешила въезд в страну иностранных граждан с долгосрочными визами, начиная с 1 августа 2020 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении администрации президента республики, сообщает ТАСС.

Подчеркивается, что на момент въезда в страну у иностранцев должны быть действующие визы. Это означает, что с новыми визами попасть на Филиппины пока невозможно. Вместе с тем приоритет на вывозных рейсах, с помощью которых иностранцы могут добраться до страны, будет предоставлен гражданам республики.

Кроме того, иностранцы должны забронировать место в специализированном карантинном центре, а также пройти тестирование на коронавирус.

30 января на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени число заразившихся в стране превысило 61,2 тыс., вылечились более 21,4 тыс. пациентов, умерли 1,6 тыс. человек.-0-