Филиппины установили новые правила въезда иностранцев с 1 февраля

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная целевая группа, курирующая деятельность Филиппин по реагированию на эпидемию коронавируса, определила условия для въезда иностранных граждан в страну в феврале 2021 года. Об этом проинформировал пресс-секретарь филиппинского президента Гарри Рок, сообщает ТАСС.

Иностранцы, которые прибудут на Филиппины с 1 февраля, должны иметь при себе действующие на момент въезда визы. "Эти иностранные граждане должны иметь заранее забронированное жилье на срок не менее семи ночей в аккредитованном карантинном отеле или учреждении, - приводит слова Гарри Рока медиагруппа ABS-CBN. - Им также необходимо пройти тестирование на коронавирус в карантинном отеле или учреждении на шестой день с даты прибытия".

Ранее власти отменили ограничения на поездки для иностранных граждан, работающих в аккредитованных международных организациях, а также супругов и несовершеннолетних детей филиппинских граждан, путешествующих вместе с ними. Правительство вводило до конца января ограничения на поездки для иностранцев более чем из 30 государств, чтобы не допустить появления новых штаммов коронавируса. Не исключено, что это положение может быть продлено по решению президента Родриго Дутерте.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени число заразившихся в стране превысило 51,5 тыс., вылечились 475,5 тыс. пациентов, умерли более 10,5 тыс. человек.-0-