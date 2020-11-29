Финал "Детского Евровидения" пройдет в формате телемоста

29 ноября, Минск /Корр. ТАСС- БЕЛТА /. Международный конкурс "Детское Евровидение - 2020" состоится в формате телемоста из-за пандемии коронавируса. Смотр организован и проводится Польшей, ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять песню из студии в своей стране.

В финале конкурса выступят юные музыканты из 12 стран. По результатам жеребьевки первой будет выступать участница из Германии Сьюзан Озелофф с песней "Сильнее с тобой" (Stronger With You), а последней - юная певица из Франции Валентина Тронель с песней "Я представляю себе" (J'imagine).

Слоган Детского Евровидения 2020 - "Двигай мир!" (Move the world!). На логотипе изображена планета, раскрашенная в разные цвета. Смысл логотипа и слогана заключается в том, что люди ежедневно выполняют свои обязанности, тем самым двигая мир.

Голосование

Голосование интернет-пользователей началось уже в пятницу. Проголосовать можно за участников из трех стран, включая свою. Для этого нужно войти на официальный сайт конкурса, просмотреть небольшой видеоролик с выдержками из выступлений всех 12 участников и только потом сделать свой выбор. Эта часть голосования завершится за минуту до начала финала и возобновится на 15 минут после завершения выступления последнего участника.-0-