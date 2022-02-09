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09 февраля 2022, 13:52

Financial Times: западные санкции против России ударят по экономике Европы

Фото AP Photo
Фото AP Photo

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетика, торговля, промышленное производство, банковское дело и рынки Европы могут пострадать в случае введения новых санкций против России. К такому выводу пришли авторы аналитической статьи, опубликованной британской деловой газетой Financial Times, сообщает ТАСС.

Политики опасаются, что блок менее подготовлен к последствиям введения жестких санкций против российской экономики, чем Москва, которая принимает меры, чтобы Россия сумела пережить любые более жесткие санкций со стороны Запада, говорится в материале. Издание указывает, что это может обернуться для Евросоюза нарушением торговых связей, усилит инфляционное давление и ограничит активность широкого круга европейских предприятий, ударит по самым различным отраслям - от поставщиков технологий и кредиторов до зависящих от сырья производителей и экспортеров товаров.

"Геополитические тучи, нависшие над Европой в случае их материализации, безусловно, повлияли бы на цены на энергоносители, но они также окажут воздействие на экономический рост вследствие сокращения доходов и, возможно, сокращения потребления и отложенных инвестиций", - приводит в этой связи газета слова главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Усиление напряженности может привести к росту затрат во всей структуре цен в экономике еврозоны. Мир "намного лучше любой войны с экономической точки зрения", считает Кристин Лагард.

Financial Times напоминает, что Россия - крупнейший поставщик энергоресурсов в ЕС: около 40% импорта природного газа блоком и почти треть импорта сырой нефти приходится на РФ. По словам Рональда Смита, ведущего аналитика по нефти и газу в BCS Global Markets, запасы газа сейчас ниже исторического уровня, а цены резко выросли в последние месяцы, что дает России дополнительные рычаги влияния. "Правда в том, что в Европе нет замены российскому газу", - констатирует он.

В случае конфликта цены на природный газ могут легко вернуть к пику, полагает главный экономист лондонской консалтинговой компании Capital Economics. "Нормирование электроэнергии может подтолкнуть экономику к рецессии", - добавил он.

По мнению брюссельского аналитического центра Bruegel, ЕС потребуются "трудные и дорогостоящие решения" по сдерживанию промышленного и потребительского спроса, чтобы пережить крупномасштабные перебои с поставками газа до лета. Кроме того, такие страны, как Германия, имеют ограниченные возможности для перехода на другие источники энергии в краткосрочной перспективе.

В случае введения новых санкций такие европейские нефтяные группы, как BP, Total и Shell, могут столкнуться с проблемами в отношении совместных предприятий в России.

ЕС может также столкнуться с нехваткой стратегического сырья. Россия поставляет около 40% мирового объема палладия, который необходим в каталитических нейтрализаторах автомобилей для снижения токсичности выхлопных газов, и на нее приходится около 30% поставок титана, который имеет решающее значение в аэрокосмической промышленности. Европейская компания Airbus получает около половины необходимого ей титана из РФ.

Как сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела сырьевой стратегии голландской банковской группы ING, санкции, введенные в отношении российских банков или предприятий, могут иметь "далеко идущие последствия для сырьевого комплекса", которые могут распространиться на рынки, на которых РФ является ведущим экспортером, в частности алюминия, никеля, меди и платины.

Как отмечает сотрудник аналитической компании Oxford Economics Анхель Талавера, в случае потенциального конфликта "нервозность инвесторов может быстро распространиться на секторы, которые должны быть относительно безопасными". Напряженность между Россией и Украиной вызвала в этом году волатильность на фондовых рынках. Компании, имеющие интересы в регионе, в последние недели столкнулись с падением цен на свои акции.

ЕЦБ также предупредил, что риску подвержены и кредиторы. По данным Банка международных расчетов (the Bank for International Settlements), российские компании должны банкам ЕС около $60 млрд, что почти в четыре раза превышает сумму, которую они должны банкам США. Крупные суммы, размещенные российскими организациями в банках ЕС, могут быть заморожены.

Эксперты также говорят, что конфликт в Украине спровоцирует бегство инвесторов в безопасные ниши на мировых рынках - от акций к государственным облигациям или другим традиционным активам, таким как швейцарский франк, иена и золото.

Исключение России из международных платежных систем или ограничение ее доступа к долларам США также ударит по контрагентам в Европе, указывает издание.-0-

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