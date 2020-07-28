Финансовое положение трети жителей Литвы ухудшилось из-за пандемии

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с пандемией коронавируса финансовое положение трети жителей Литвы ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу информационного агентства Baltic News Service (BNS) компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus, сообщает газета "Литовский курьер".

По данным опроса, проведенного 10-18 июля, 32,3% респондентов ответили, что их финансовое положение ухудшилось, 64,5% сказали, что оно не изменилось, а у 2,7% оно улучшилось.

По оценкам экономистов, наиболее ощутимо финансово пострадали те, кто во время карантина лишился доходов в связи с ограничениями хозяйственной деятельности. "Подобная статистика не должна удивлять, ведь есть показатели, которые обосновывают это утверждение", - сказал BNS начальник отдела макропруденциального анализа Банка Литвы (Центробанка) Вайдотас Тузикас. - После введения карантина деятельность почти 55 тыс. предприятий в Литве - это около 40% всех компаний страны - была ограничена. У нас есть данные и о том, как реагировали компании: большая их часть отправила работников в простой, им платили сниженную зарплату.

Руководитель проектов Финансового института банка Swedbank Юстина Багдонавичене сообщила, что количество людей, столкнувшихся с запретами на деятельность, не достигает 30% всех работающих, поэтому возможно, немалая часть тех, чье финансовое положение во время карантина ухудшилось, работают нелегально. "Работодателям легко прекратить такие выплаты в конвертах, поскольку договоры не защищают работников. Печально и то, что эти люди не могли надеяться и на помощь государства, поскольку не платили налогов с получаемых теневых доходов. Несомненно, влияние карантина на доходы ощутили и те, кто не смог работать удаленно", - сказала BNS Юстина Багдонавичене.

По данным опроса, жители в возрасте 70 лет и старше чаще указывали, что их финансовое положение не изменилось, кроме того, в этой возрастной группе респонденты реже отвечали, что их финансовое положение ухудшилось. Юстина Багдонавичене утверждает, что доходы пожилых людей по большей части являются пассивными и не зависят от рынка труда, поэтому естественно, что их финансовое положение изменилось в наименьшей степени.

Между тем Вайдотас Тузикас подчеркивает, что в будущем, если экономический рост будет колебаться, положение пенсионеров также может ухудшиться.

По данным опроса, наиболее значительно ухудшилось положение сельских жителей (35,6%), а в наименьшей степени - жителей Вильнюса (27,8%) и некоторых других крупных городов Литвы (28,1%). По словам Юстины Багдонавичене, в сельской местности меньше выбор трудовой деятельности, поэтому экономика ограничена. В то же время в Вильнюсе больше выбор дополнительной работы, жители столицы были больше готовы финансово благодаря накоплениям.-0-