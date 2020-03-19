Аналитики заявили о начале финансового кризиса в США

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Bank of America объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на доклад ведущего аналитика банка Мишель Мейер.

По ее заверениям, избежать рецессии в экономике США нет никаких возможностей.

"Мы официально заявляем, что американская экономика упала в рецессию, присоединившись к остальному миру, и это очень глубокая просадка", - уверяет аналитик.

По прогнозам Мейер, в стране будет расти безработица, потребительская уверенность потеряна, а накопления уничтожены. По ее оценкам, по итогам второго квартала этого года экономика США рухнет на 12% ВВП, а по итогам года - на 0,8%.

Прогноз Bank of America основывается на перспективах рынка труда. По оценкам Мейер, уровень безработицы в США быстрыми темпами возрастет в 2 раза, а количество безработных будет расти примерно на миллион человек в месяц на протяжении всего второго квартала.

Но аналитики считают, что кризис будет недолгим.-0-