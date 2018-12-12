Финансовый директор Huawei освобождена под залог в $7,5 млн

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский судья одобрил освобождение под залог главного финансового директора китайской телекоммуникационной группы Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает международная деловая газета Financial Times.

Судья обязал Мэн Ваньчжоу заплатить за частных охранников и внести залог в размере $7,5 млн. После освобождения Мэн Ваньчжоу должна постоянно носить на щиколотке электронный браслет, не выезжать за пределы определенных районов Ванкувера, соблюдать комендантский час - находиться дома с 11 часов вечера до 6 утра, быть под постоянным наблюдением охранников. Также Мэн Ваньчжоу обязана сдать свои паспорта и проездные документы.

Решение суда было вынесено на третий день слушаний. Как сообщает BBC, судья приказал Мэн Ваньчжоу вновь явиться в суд 6 февраля 2019 года.

Мэн Ваньчжоу задержали в Ванкувере 1 декабря по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении торговых санкций Соединенных Штатов против Ирана. Обвиняемая является дочерью основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместителем председателя правления компании.-0-