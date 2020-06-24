Финляндия может открыть границу для 12 стран Европы

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финляндия может в середине июля открыть границу для 12 стран Европы, для которых она была закрыта в марте в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила на пресс-конференции министр внутренних дел Мария Охисало, передает ТАСС.

По ее словам, это государства, в которых "ситуация с новыми случаями инфицирования практически такая же, как в тех странах, с которыми Финляндия уже открыла границу в июне". По ее словам, контроль на границах можно снять для 12 европейских стран - Греции, Германии, Италии, Австрии, Хорватии, Кипра и других.

"Государственный совет примет решение по этому поводу на заседании 10 июля", - сказала Охисало.

Замедление темпов распространения коронавируса в стране продолжается, за прошедшую неделю прирост новых случаев стабильно составлял менее 20 в сутки.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы для предупреждения распространения коронавируса. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах. С 15 июня Финляндия открыла границы для поездок в страны Прибалтики и государства Северной Европы, за исключением Швеции.-0-