Финляндия объявила об окончании чрезвычайного положения

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Финляндии объявило об окончании чрезвычайного положения, введенного в середине марта из-за пандемии коронавируса, сообщает издание News Now Finland.

По словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, чрезвычайное положение завершится в полночь 16 июня, однако это не означает, что угроза эпидемии миновала. "Важно, чтобы каждый в повседневной жизни придерживался мер безопасности", - отметила глава правительства. Санна Марин порекомендовала также гражданам не планировать по возможности зарубежные поездки и отдых за пределами Финляндии.

По заявлению правительства, чрезвычайное положение может быть возобновлено при значительном росте количества случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным на 15 июня, в Финляндии общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 7108, умерли 326 человек. За последние сутки зарегистрировано четыре случая заболевания. В больницах страны находятся на лечении 22 человека, трое из них - в отделении интенсивной терапии.-0-