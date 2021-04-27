Финляндия объявила об отмене режима ЧП

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Финляндии приняло решение с 27 апреля отменить режим чрезвычайного положения, который был введен в марте из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщает Yle.
Глава правительства Санна Марин заявила, что режим ЧП в Финляндии завершается сегодня. По словам Марин, координационная группа по вопросам борьбы с COVID-19 собралась сегодня утром и постановила, что предпосылок для продолжения действия режима нет. Премьер обсудила этот вопрос с президентом Саули Ниинисте.
Как сообщалось ранее, власти Финляндии 21 апреля обнародовали обновленный план постепенной отмены коронавирусных ограничений. Основные изменения должны будут коснуться проведения массовых культурных и спортивных мероприятий, а также занятий детей и молодежи.-0-