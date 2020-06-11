Финляндия откроет границы для туристов из ближайших стран

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Финляндии заявило, что с 15 июня снимет связанные с коронавирусом ограничения на поездки в ближайшие страны, сообщает Reuters.

Ограничения отменят в отношении Норвегии, Дании, Исландии, а также Эстонии, Латвии и Литвы, где уровень заражения сопоставим с таковым в Финляндии. Уточняется, что будут сняты ограничения как на выезд, так и на въезд туристов. Министр иностранных дел заявил, что надеется на взаимность со стороны Норвегии и Дании, власти которых обещали рассмотреть вопрос о включении Финляндии в список разрешенных для посещения стран.

Также будет восстановлено транзитное движение через аэропорт Хельсинки, что позволит национальному перевозчику Finnair возобновить стыковочные рейсы из Азии в Европу.

При этом правительство Финляндии пока оставило в силе ограничения, касающиеся России и Швеции, поскольку эпидемиологическая ситуация там пока не позволяет смягчить карантинные меры.

По словам представителей Министерства здравоохранения Финляндии, в стране эпидемия COVID-19 замедлилась: общее число случаев, по последним данным, составляет 7064, с момента вспышки скончались 325 человек. В настоящий момент в больницах страны остаются 28 пациентов с коронавирусом, лишь четверо из них - в реанимационных отделениях.-0-