Финляндия открывает школы и границы для рабочих поездок в Шенгенской зоне

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школы, закрытые на карантин в конце марта и границы для рабочих поездок в Шенгенской зоне Финляндия открывает с 14 мая. Как сообщило 13 мая вечером МВД страны, открытие границ в Шенгенской зоне начнется постепенно с 00:00 по местному времени, сообщает ТАСС.

"Начиная с 14 мая разрешаются трансграничные поездки с целью работы и другие поездки по неотложным обстоятельствам. Лица, прибывающие из-за границы для работы в Финляндии, должны быть готовы подтвердить на пограничном контроле наличие оснований для въезда. Эти ограничения, а также ограничения на поездки через внешние границы [Шенгена] останутся в силе до 14 июня", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Разрешены поездки по различным неотложным делам, в частности для посещения семьи. Туристические поездки за рубеж пока не рекомендуются.

Въезжающие в Финляндию, получат письменные инструкции с рекомендациями и правилами поведения, составленные финским Национальным институтом здравоохранения и социального развития. МВД подчеркнуло, что при въезде в страну рекомендуется самоизолироваться на 14 дней, избегая личных контактов с другими людьми и выходя из дома только при необходимости.

Международные авиарейсы пока будут прибывать только в три финских города - Хельсинки, Турку и Мариехамн.

Детсады в Финляндии с 14 мая станут работать в обычном режиме. Детсады работали на протяжении всего периода ограничений - с конца марта, но родителям рекомендовали по возможности оставлять детей дома.

Школы откроются только до начала летних каникул.

С 14 мая открываются места для занятий спортом на улице, но находиться там можно будет лишь при соблюдении санитарных ограничений.

С 19 марта по 13 мая границы Финляндии были закрыты. До конца мая сохранится запрет собираться группами более 10 человек, с 1 июня это число увеличат до 50, а до конца июля сохранится запрет на крупные общественные мероприятия с участием более 500 человек. С июня начнут постепенно открываться театры, музеи, библиотеки, рестораны. Обучение в вузах и училищах продолжится дистанционно до конца учебного года.-0-