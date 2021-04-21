Финляндия представила план отмены коронавирусных ограничений

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Финляндии обнародовало обновленный план постепенной отмены коронавирусных ограничений. Основные изменения коснутся проведения массовых культурных и спортивных мероприятий, а также занятий детей и молодежи, сообщает Ylе.

Премьер-министр страны Санна Марин заявила, снятие ограничений возможно при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации.

Министр культуры Анника Саарикко рассказала, что в регионах с базовой эпидемиологической ситуацией будет разрешена организация массовых мероприятий с участием менее 50 человек. В конце апреля - в начале мая будут разрешены мероприятия с числом участников более 50 человек. Также Саарикко сообщила, что в июне будет отменено требование о соблюдении безопасной дистанции в 2 метра на мероприятиях, которые проводятся на свежем воздухе. В июне откроются летние лагеря и будет разрешена организация спортивных соревнований для молодежи. В начале июля планируется разрешить соревнования в помещениях, включая контактные виды спорта. Занятия спортом для взрослых будут разрешены на свежем воздухе в июне-июле, а в помещениях - не раньше августа.

По словам министра внутренних дел Марии Охисало, ограничения, касающиеся пересечения границ, будут сниматься постепенно. На первом этапе, в мае-июне, начнется снятие ограничений при пересечений границ внутри Шенгенской зоны. Первыми границы откроются для жителей приграничных регионов на границе со Швецией. Послабление будет касаться рабочих поездок.

Ранее правительство сообщило, что в июне прекратится погранконтроль на внутренних границах Шенгенской зоны, а в августе, возможно, будут разрешены деловые поездки между Финляндией и третьими странами.

На вопрос журналиста о туристических поездках этим летом в Европу премьер-министр Марин ответила, что в настоящее время в ЕС разрабатывается введение COVID - паспорта, с помощью которого возможно было бы путешествовать внутри Европы. Возможно, это произойдет в конце июня. Сейчас, по словам Марин, не время для путешествий в Европу, так как во многих странах эпидемиологическая ситуация снова ухудшилась.-0-