Финляндия примет без сертификатов о вакцинации приезжающих из более 10 стран

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финляндия с 12 июля не будет требовать наличия сертификата о вакцинации и сданного теста на коронавирус от приезжающих из более 10 стран и территорий. Такое решение приняло правительство страны, сообщает ТАСС.

"В постановлении перечислены страны и территории, от прибывающих откуда людей не будет требоваться сертификат с информацией о вакцинации, перенесенном заражении или отрицательном результате теста", - говорится в сообщении. В список стран и территорий с низким риском заражения попали Австралия, Гонконг, Исландия, Израиль, Китай, Макао, Мальта, Польша, Сан-Марино, Сингапур, Новая Зеландия, Ватикан, а также восемь муниципалитетов в Норвегии. "Постановление должно вступить в силу 12 июля и будет действовать до 31 августа", - отметил кабмин.

Парламент Финляндии на прошлой неделе перед уходом на летний перерыв одобрил представленный правительством план по открытию страны для туризма на фоне пандемии. Согласно плану в страну можно будет приехать без необходимости сдавать тест при наличии сертификата, подтверждающего либо вакцинацию двумя дозами вакцины, либо то, что человек перенес заражение коронавирусом в последние шесть месяцев.

Кроме того, приехать можно будет и при наличии отрицательного теста на коронавирус, который был сдан в течение трех суток перед поездкой. В этом случае, однако, человеку потребуется пройти повторный тест уже в Финляндии в течение 3-5 суток после прибытия. Это требование касается также тех, кто был привит только первой дозой вакцины. Тем, кто прибудет в страну без теста, его придется сделать на границе и затем пойти на второй через несколько дней. Сертификат не потребуется тем, кто родился в 2006 году и позже.

Новый закон будет действовать до 15 октября.-0-