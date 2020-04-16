Финляндия увеличит финансирование ВОЗ

Пекка Хаависто. Фото Yle

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финляндия выделит дополнительно 1 млн евро в поддержку ВОЗ в ответ на решение США приостановить финансирование организации, сообщает финское издание Yle. Об этом 15 апреля заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, работа ВОЗ в условиях борьбы с пандемией коронавируса необходима как никогда раньше. Правительство Финляндии договорилось с ВОЗ о восстановлении финансирования до уровня 2015 года, что составит 5,5 млн евро. Членский взнос Финляндии в 2019 году равнялся 1,9 млн евро, также страна предоставила 750 тыс. евро по дополнительной программе поддержки и около 900 тыс. евро различным структурам ВОЗ. США были крупнейшим спонсором ВОЗ, в 2019 году выделили организации $400 млн. Президент США Дональд Трамп 14 апреля заявил, что США прекращают финансирование ВОЗ. Причина, по его словам, в том, что организация не выполнила свой основной долг при реагировании на пандемию коронавируса.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!