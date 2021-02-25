Финляндия вводит локдаун с 8 марта

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Финляндии вводит в стране жесткие ограничения на три недели с 8 марта в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила на пресс-конференции премьер-министр Санна Марин, сообщает Yle.

"В Финляндии с 8 марта будет введен локдаун, который завершится 28 марта", - сказала она. В рамках вводимых мер на дистанционное обучение будут переведены ученики средних и старших классов, отменены групповые занятия для детей старше 12 лет, планируется закрытие ресторанов.-0-