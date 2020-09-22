Финляндия вводит ограничения на въезд из Швеции и Эстонии из-за пандемии

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финляндия из-за пандемии вводит ограничения для путешественников из Эстонии и Швеции. Новые правила вступят в силу в понедельник, 28 сентября, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

При этом свободный въезд из Швеции в Финляндию был разрешен 19 сентября. Следовательно, смягчения будут в силе менее 10 дней.

В настоящее время въезд в Финляндию без 14-дневного карантина разрешен для граждан, прибывающих из стран, где уровень заболеваемости коронавирусом не более 25 случаев на 100 тыс. жителей. В Швеции и Эстонии этот порог уже превышен, что стало причиной ограничений.-0-