Финляндия заявила о начале в стране четвертой волны коронавируса

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Финляндии началась четвертая волна коронавируса. Об этом в эфире телеканала MTV3 заявил представитель Национального института здравоохранения и социального развития страны Мика Салминен, сообщает РИА Новости.

Во вторник, 20 июля, в Финляндии был зарегистрирован 461 новый случай коронавируса, что стало наибольшим показателем с апреля. "Если вы хотите поговорить о волнах, вы можете считать это четвертой волной", - сказал Мика Салминен.

Он отметил, что Финляндия находится в той же ситуации, что и большая часть Европы, где уровень инфицирования начал расти. При этом ситуация отличается от зимы и весны из-за количества вакцинированных, болезнь распространяется среди тех, кто не получил прививку, отметил он.

Специалист считает, что возврат ограничительных мер неизбежен. "Если мы хотим, чтобы количество случаев коронавируса уменьшилось, другого выхода нет", - подчеркнул Мика Салминен.

Ранее глава Минсоцздрава Финляндии Криста Киуру заявила, что с 22 июля будет ограничена работа ресторанов в ночные часы в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В частности, рестораны будут закрываться в час ночи, а прекращать продажу алкоголя в полночь.

За все время пандемии в Финляндии зарегистрировано 100 773 случая коронавируса, умерли 973 человека. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 63,9% населения, полностью привиты 27,8% жителей.-0-