Финские медики назвали год сроком сохранения антител к COVID-19

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У большинства инфицированных коронавирусом антитела к инфекции появляются спустя более года. Это следует из исследования Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL). Такую информацию сообщает портал Известия.

Специалисты изучили стойкость антител, вырабатываемых заболевшим COVID-19, через шесть месяцев и год после заражения, говорится 22 июля в сообщении на сайте организации. Оказалось, что у 97% обнаружены антитела IgG, распознающие белок коронавируса через год после заражения. Хотя антитела были обнаружены у многих участников эксперимента, их уровни через год были примерно на треть ниже, чем через шесть месяцев после заражения.

"Исследование уровней антител после заболевания коронавирусом дает важную информацию, которая также поможет оценить защиту и продолжительность действия вакцин", - рассказала менеджер по исследованиям THL.

Весной 2020 года у испытуемых была диагностирована коронавирусная инфекция. Ее подтвердил ПЦР-тест.

В общей сложности 1292 человека были протестированы на антитела через шесть месяцев после заражения, а 367 человек прошли тестирование через год. При этом 15% опрошенных через шесть месяцев и 13% опрошенных через год перенесли коронавирус с тяжелым течение.

В итоге оказалось, что у перенесших коронавирус с тяжелым течение количество антител был значительно выше, чем у пациентов с легким заболеванием. У всех пациентов с тяжелым заболеванием нейтрализующие антитела сохранялись через год.

"Результаты исследования показывают, что после заражения коронавирусом нейтрализующие антитела и защита от новой инфекции сохраняются в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким", - пояснили авторы работы.-0-