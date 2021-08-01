Финский Санта-Клаус сделал прививку от коронавируса

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финский Санта-Клаус, более известный как Йоулупукки, уже сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города Рованиеми после того, как зимний волшебник побывал в прививочном пункте.

"Йоулупукки рассказал, что из-за возраста получил вакцину в числе самых первых", - отметила мэрия в Twitter.

Там не уточнили, идет ли речь о двух дозах и когда именно Санта сделал прививку.

Между тем, как сообщает финский Национальный институт здравоохранения и социального развития, число заражений коронавирусом в стране растет, по состоянию на воскресенье прирост составил более 500. Общее число инфицированных за все время пандемии превысило 107,3 тыс. человек.

Первую дозу вакцины получили 3,67 млн человек, или более 66% жителей Финляндии, вторую - 35%, или порядка 1,95 млн.-0-