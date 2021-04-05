Флорида объявила режим ЧП из-за угрозы утечки промышленных отходов

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти американского штата Флорида пытаются предотвратить разлив резервуара с промышленными отходами, сообщает Euronews.

В резервуаре на территории бывшего фосфатного предприятия появились трещины. Если образуется большая брешь, то в местные водоемы и залив Тампа может вылиться более 3,5 млн куб.м токсичных отходов, что приведет к цветению водорослей и массовой гибели рыбы. Эксперты предупреждают, что в случае прорыва резервуара образуется шестиметровая волна.

В связи с этим в округе Манати был введен режим чрезвычайного положения. Жители более 300 расположенных поблизости домов эвакуированы. Кроме того, в зоне риска расположена электростанция на природном газе, от работы которой зависит энергопотребление миллионов людей в регионе.

"Мы задействуем все необходимые ресурсы для предотвращения и в случае необходимости реагирования на действительно катастрофическую ситуацию с разливом", - сказал губернатор штата Рон Десантис.

По данным Fox News, в настоящее время проводятся работы по откачке воды из резервуара.-0-