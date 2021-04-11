ФМБА получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19 "Мир-19"

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило патент на препарат "Мир-19" для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт агентства.

Роспатент выдал патент государственному научному центру "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2, разработанное по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой. Препарат называется "Мир-19". Аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК.

Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. "Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно выключает копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции", - заявила Вероника Скворцова.

В ФМБА отметили, что в настоящее время завершена первая фаза клинического исследования препарата, доказавшая его безопасность и хорошую переносимость. Начинается вторая фаза исследования препарата у людей, инфицированных SARS-CoV-2.-0-