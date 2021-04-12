ФМБА России получило патент на новый препарат для профилактики и лечения COVID-19

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило патент на медицинский препарат для профилактики и лечения COVID-19. Новое лекарство от коронавирусной инфекции будет предназначено для ингаляционного лечения пациентов, сообщается на сайте организации.

Патент выдан Государственному научному центру "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2, разработанное по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой. Препарат называется "МИР-19". Аббревиатура "МИР" расшифровывается как малая интерферирующая РНК.

Как заявила руководитель ФМБА России, "МИР-19" - уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно "выключает" копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции.

Отмечается, что 10 апреля в авторитетном научном журнале Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI) Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology вышла статья научного коллектива центра ФМБА России под руководством директора Мусы Хаитова "Ингибирование репродукции SARS-CoV-2 модифицированным препаратом миРНК в комплексе с дендримерным пептидом".

"Я очень рад, что широкое профессиональное сообщество сможет ознакомиться с результатами нашего научного исследования, на основе которого был разработан препарат, предназначенный для ингаляционного лечения пациентов с COVID-19", - рассказал Муса Хаитов.

В настоящее время завершена первая фаза клинического исследования препарата, доказавшая его безопасность и хорошую переносимость. Начинается вторая фаза исследования препарата у людей, инфицированных SARS-CoV-2.

В настоящий момент в России зарегистрированы 3 вакцины от коронавируса: "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра им. М.П. Чумакова.-0-