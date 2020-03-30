Фондовые торги в США завершились ростом основных индексов

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные индексы повысились 30 марта по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, сообщает ТАСС.

Американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 690,70 пункта (3,19%) и установился на отметке 22 327,48 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 85,18 пункта (3,35%) и оказался на отметке 2 626,65 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 271,77 пункта (3,62%), до 7 774,15 пункта.

Нефть марки WTI подешевела. К 16:10 по времени Восточного побережья США (23:10 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $1,34 (6,23%), до $20,17.-0-