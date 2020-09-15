Фондовые торги в США завершились ростом основных индексов

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фондовые торги в США завершились 14 сентября ростом основных индексов на фоне повышения интереса к акциям технологических компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, размещенные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

В понедельник американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 349,34 пункта (1,26%) и остановился на уровне 28 014,98. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 44,57 пункта (1,33%), до отметки 3 385,54. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 206,35 пункта (1,90%), до уровня 11 059,89. Нефть марки WTI выросла на 0,11%, до $37,30 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото повысилась на 0,17%, до 1 967,10 доллара за тройскую унцию.

Котировки Apple выросли на 3,09%, Oracle - на 4,3%, Microsoft - на 0,67%, Alphabet - понизились на 0,45%.-0-