Фондовый рынок упал из-за опасения новых карантинных мер

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые фондовые рынки пережили падение 21 сентября. Аналитики связывают это с новой волной карантинных ограничений, ставящей под угрозу только начавшееся восстановление экономики, сообщает Euronews.

Европейский индекс European Stoxx 600, который определяется на основе котировок крупнейших промышленных компаний, снизился на 3%. Немецкие гиганты химической промышленности BASF и Covestro потеряли 5% своей рыночной стоимости. Снизились и национальные индексы европейских стран.

Основные индексы Уолл-стрит, как сообщает Reuters, 21 сентября достигли минимумов почти за семь недель. Заметные потери понесли американские энергетические компании на фоне падения цен на нефть в связи с возможным возобновлением добычи в Ливии. Вслед за рынком акций США, который начал падение еще в пятницу, опустились фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона.

Не осталась в стороне и Россия: индекс МосБиржи потерял за день 2,99%, а индекс РТС за счет ослабления рубля и вовсе рухнул на 3,86%, сообщает агентство "Финам".

Падение фондовых рынков обернулось серьезными потерями для богатейших миллиардеров мира, сообщает Forbes. Суммарное состояние девяти бизнесменов из топ-10 рейтинга Forbes снизилось на $23 млрд, сильнее всего - у владельца Louis Vuitton Бернара Арно.-0-