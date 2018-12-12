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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых писателей года

В мире 12.12.2018 | 12:49
Фото AP/ Invision
Фото AP/ Invision

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых писателей 2018 года. Список из 11 самых успешных литераторов опубликован на сайте издания.

Рейтинг возглавил автор триллеров и детективов Джеймс Паттерсон, заработавший за год $86 млн. За этот период только в США было продано 4,6 млн экземпляров его книг. За последние 20 лет писатель уже десятый раз оказывается на первой строчке рейтинга Forbes. К числу самых известных его произведений относятся романы о детективе Майкле Беннете. Летом 2018 года вышла в свет его новая книга - политический триллер, написанный в соавторстве с Биллом Клинтоном. К настоящему моменту продано уже свыше 660 тыс. экземпляров произведения.

Вторая позиция в списке досталась всемирно известной британской писательнице Джоан Роулинг, которой за 12 месяцев удалось заработать $54 млн. В 2017 году прибыль в $95 млн обеспечила ей первую строчку рейтинга. В этом году было продано 2,9 млн ее книг. Писательница также получила доход от театральных постановок ее пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя" и тематических парков развлечений, в которых воссоздан придуманный ею волшебный мир.

Третье место занял "король ужасов" Стивен Кинг с результатом $27 млн. Солидную прибавку к его состоянию принесла чрезвычайно успешная экранизация романа "Оно", первая часть которой вышла на экраны осенью 2017 года.

На четвертой позиции по версии Forbes оказался американец Джон Гришэм ($21 млн), пятое место разделили Дэн Браун и Джефф Кинни (по $18,5 млн у каждого). Вслед за пятой строчкой указана сразу седьмая, на которой расположился американский журналист Майкл Вулф ($13 млн) - автор скандальной книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа". На восьмом месте оказались сразу две популярные писательницы из США - Нора Робертс и Даниэла Стил (у обеих по $12 млн). Десятое место с равным результатом ($10,5 млн) заняли Рик Риордан и Эрика Леонард Джеймс.-0-

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