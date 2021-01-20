Ford отзовет 3 млн автомобилей из-за возможных дефектов подушек безопасности

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление дорожной безопасности США (NHTSA) потребовало, чтобы компания Ford Motor отозвала 3 млн автомобилей из-за возможных дефектов подушек безопасности Takata, сообщает Reuters.

По этой же причине должны быть отозваны 5,8 тыс. автомобилей японского концерна Mazda. NHTSA уже отклонило прошения обоих производителей об отмене решения.

В ноябре 2020 года автоконцерн General Motors уже отозвал 5,9 млн автомобилей из-за возможной неисправности в работе подушек безопасности, произведенных японской компанией Takata.-0-