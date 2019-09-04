ФОТОФАКТ: Багамские острова после разрушительного урагана "Дориан"

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Дориан" в минувшие выходные обрушился на Багамские острова. В результате стихии погибли 7 человек, повреждены или полностью разрушены сотни домов, затоплены обширные территории.

По данным метеорологов, ураган приближается к США и в ближайшие сутки пройдет вблизи восточного побережья Флориды и Джорджии. 5 сентября "Дориан" будет находиться вблизи побережья Южной и Северной Каролины. На территории всех четырех штатов действует режим чрезвычайной ситуации, жителям некоторых районов предписана эвакуация.-0-

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