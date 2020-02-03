ФОТОФАКТ: Больница в Ухане, которую построили за 10 дней

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ухане сегодня открылась больница на 1 тыс. коек, которую построили за 10 дней. Сюда уже начали поступать первые пациенты с пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Больница Хошэньшань ("Гора бога огня") возведена строительными бригадами, которые работали круглосуточно. Сейчас завершаются работы на втором подобном объекте в Ухане на 1,5 тыс. коек, который должен открыться для пациентов на этой неделе.

Фото Associated Press