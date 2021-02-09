ФОТОФАКТ: БЖД на первый рейс Минск - Москва продала более 230 билетов

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога на первый рейс поезда №2 Минск - Москва продала 236 билетов. В обратном направлении на поезд №1 Москва - Минск пассажиры приобрели 229 билетов. 8 февраля в 22.10 в первую поездку из Минска в Москву отправится фирменный поезд "Беларусь" № 2/1 Минск - Москва. В столицу России он прибудет в 8.13 следующих суток. В обратном направлении из Москвы поезд отправится 9 февраля в 22.13 и прибудет в Минск 10 февраля в 7.26. Далее из Минска он будет курсировать по четным, а из Москвы - по нечетным дням.-0-

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