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Новости
18:04
Военнослужащие СОБР прошли в Казахстане спецкурс по горной подготовке
Общество
18:01
"Гомсельмаш" проводит испытания зерноуборочного комбайна с новой жаткой
Регионы
17:57
В Эстонии в общественные места будут пускать только с COVID-сертификатом
В мире
17:54
В Минске на пересечении ул.Калиновского с ул.Кедышко из-за ДТП затруднено движение во всех направлениях
Происшествия
17:54
ФОТОФАКТ: Города мира. Москва
В мире
17:45
В Витебской области за 9 месяцев произвели сельхозпродукции почти на Br2,1 млрд
Регионы
17:43
График движения поездов из-за ремонта ж/д мостов изменится на нескольких участках
Общество
17:37
За клевету на Президента могилевчанку приговорили к трем годам лишения свободы
Происшествия
17:35
"АМКОДОР" планирует к концу года увеличить объем производства в 1,8 раза
Экономика
17:32
Акция "Дети и безопасность" пройдет на БЖД 21-31 октября
Общество
17:29
Из ревности жительница Минского района проткнула вилами односельчанку, а затем подожгла себя и дом
Происшествия
17:26
Беларусь и Россия обменяются опытом деятельности по обращению с отходами
Экономика
17:25
"Белтаможсервис" признан нацгарантом обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
Экономика
17:25
Разработчики приложения "Путешествую без COVID-19" ведут переговоры об использовании его в третьих странах
Общество
17:08
Собянин объявил о новых ограничениях из-за COVID-19 в Москве
В мире
17:06
Стома: белорусские медики работают по актуальным протоколам лечения больных COVID-19
Общество
17:04
Витебчанин убеждал знакомых брать кредиты: 68 потерпевших, ущерб Br1,8 млн
Происшествия
17:01
Соревнования кинологов прошли в Минске
Общество
16:56
Врачи стабилизировали состояние новорожденного, оставленного гомельчанкой в выгребной яме
Происшествия
16:53
Белгидромет: погода позволяет поддерживать хорошие темпы уборочных работ и зяблевой обработки почвы
Общество
16:51
ФОТОФАКТ: Природный парк Абант на северо-западе Турции
В мире
16:50
Национальный аэропорт Минск завершил подготовку к работе в осенне-зимний период
Общество
16:48
Население Витебской области за 9 месяцев заготовило 106 тыс.куб.м дров
Регионы
16:48
Инфекционист: пациенты с COVID-19, оказавшись в реанимации, сожалеют, что вовремя не привились
Общество
16:47
Пожар на открытой площадке Минского областного технопарка ликвидирован
Происшествия
16:41
Пытавшиеся похитить более Br42 тыс. с чужих банковских карт братья приговорены к 5 годам с отсрочкой
Происшествия
16:37
Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Москве
Спорт
16:36
Акция "COVID-патруль" стартовала в областных центрах Беларуси
Общество
16:30
Ведется работа по внесению данных о вакцинации в Беларуси в приложение "Путешествую без COVID-19"
Общество
16:30
Иран заинтересован в возобновлении авиасообщения с Беларусью
Общество
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В мире
19 октября 2021, 17:54
ФОТОФАКТ: Города мира. Москва
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улицах Москвы.-0-
Фото Оксаны Манчук
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В Эстонии в общественные места будут пускать только с COVID-сертификатом
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