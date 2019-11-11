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Новости
17:15
Антикварные ножи найдены в багаже пассажира на белорусско-литовской границе
Происшествия
17:08
В Бобруйске на рабочих в мастерской обрушился стеллаж
Происшествия
17:03
В Австралии из-за лесных пожаров закроют 600 школ
В мире
17:03
Лукашенко: Беларусь и Ангола имеют существенный потенциал для расширения связей и контактов
Президент
16:55
ФОТОФАКТ: Города мира. Вена
В мире
16:40
Минсельхозпрод не ожидает критической ситуации из-за неурожая гречки в России
Экономика
16:36
МЗП и денежные доходы населения за октябрь не индексируются - Минтруда
Общество
16:35
С бытом и национальными костюмами регионов познакомит выставка в Минске
Афиша
16:06
Инфляция в Беларуси в октябре составила 0,5%
Экономика
16:06
Послы Беларуси и Австралии обсудили пути активизации сотрудничества
Политика
16:01
Белорусский силач Вячеслав Хоронеко установил национальный рекорд в гиревом марафоне
Спорт
16:01
Мощность установок ВИЭ в Беларуси к 2023 году увеличится практически вдвое
Экономика
15:57
Беларусь заинтересована в изучении шведского опыта по достижению ЦУР - Щеткина
Политика
15:45
Улицу Жуковского в Минске временно закроют для транспорта с 16 ноября
Регионы
15:43
Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-сентябре вырос на 4,1%
Экономика
15:39
Безвизовые туристы проявляют повышенный интерес к отдыху в здравницах Гродненской области
Регионы
15:38
В Департаменте по энергоэффективности пояснили, почему для частных домов невыгодны установки ВИЭ
Экономика
15:34
Подъем зяби в хозяйствах Беларуси будет завершен в течение 10 дней - Хотько
Экономика
15:33
Лукашенко направился с официальным визитом в Австрию
Президент
15:21
Волейболист "Шахтера" Андрей Марченко - лучший игрок защиты в первых матчах 2-го раунда квалификации ЛЧ
Спорт
15:17
Беларусь выступает за налаживание общенационального диалога для преодоления противоречий в Боливии - МИД
Политика
15:12
Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении связей с Польшей
Президент
15:03
БРСМ дает старт молодежной эстафете "#яприду"
Общество
14:52
Межмидовские консультации стран СНГ по борьбе с терроризмом пройдут в Ашхабаде
Политика
14:41
Белорусские шпажисты выиграли золото и бронзу турнира Европейского кадетского цикла
Спорт
14:40
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло во Франции
В мире
14:14
В Департаменте по энергоэффективности объяснили жару в квартирах в начале отопительного сезона
Общество
14:12
Пожар произошел на территории колонии в Волковыске
Происшествия
14:08
НАИП предлагает инвесторам 11 проектов по эксплуатации водных ресурсов Беларуси
Экономика
14:06
Закладчика наркотиков задержали в Гродно
Происшествия
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В мире
11 ноября 2019, 16:55
ФОТОФАКТ: Города мира. Вена
11 ноября, Вена /Корр. БЕЛТА/. На улицах австрийской столицы.-0-
Фото Андрея Покумейко
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