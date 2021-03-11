ФОТОФАКТ: Япония вспоминает жертв землетрясения 2011 года

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии сегодня проходят траурные мероприятия по погибшим в результате мощного землетрясения, произошедшего 10 лет назад - 11 марта 2011 года, сообщает Euronews.

Землетрясение магнитудой 9,0 - одно из самых сильных за всю историю наблюдений - стало причиной цунами высотой более 10 м. Гигантская волна обрушилась на фукусимскую АЭС, что привело к масштабной аварии. Согласно официальным данным, в результате погибли почти 16 тыс. человек. До сих пор неизвестна судьба еще 2,5 тыс. человек.

Сегодня в траурной церемонии приняла участие императорская чета. Император Нарухито почтил память погибших традиционным поклоном. Премьер-министр Ёсихидэ Суга возложил цветы к мемориалу в Токио. Глава правительства подчеркнул, что восстановление пострадавших регионов вступило в заключительную стадию. Вместе с тем свыше 40 тыс. человек до сих пор не вернулись в свои дома.-0-

Фото Kyodo