ФОТОФАКТ: Как выглядит хадж во время пандемии

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Саудовской Аравии 29 июля начался хадж - ежегодное паломничество мусульман в Мекку. Из-за пандемии в нем могут принять участие лишь около 1 тыс. человек, находящиеся в королевстве, а въезд иностранных паломников отменили. Обычно в Мекку прибывают более 2 млн паломников, сообщает РБК.

Во время хаджа паломники обязаны соблюдать дистанцию 1,5 м. Прикасаться к Каабе, главной святыне Мекки, находящейся во дворе Заповедной мечети, запрещено. К хаджу, который продлится до 2 августа, решили не допускать людей старше 65 лет и тех, у кого диагностированы хронические заболевания. Все паломники перед началом хаджа сдают тесты на коронавирус, а после возвращения домой пройдут двухнедельный карантин.

Al Jazeera отмечает, что приезд иностранных паломников отменен впервые с момента основания Королевства Саудовская Аравия в 1932 году.-0-

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