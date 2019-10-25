ФОТОФАКТ: Лесные пожары в Калифорнии

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителей сотен домов эвакуируют из-за лесных пожаров, бушующих на площади более 4 тыс. га на севере Калифорнии. Об этом сообщает CNN.

Первое сообщение о возгорании поступило 24 октября в 13.42 по местному времени из района города Санта-Кларита, после чего были зафиксированы несколько пожаров рядом с этой местностью. Наихудшая ситуация наблюдается в данный момент в калифорнийском округе Сонома. По меньшей мере шесть домов сгорели по причине природных пожаров. Однако это число может значительно возрасти, местные чиновники пока не могут точно оценить ущерб.

В тушении огня принимают участие сотни пожарных, а также спецтехника и вертолеты. Начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Дэрил Осби сообщил, что усилия по сдерживанию пожаров пока не увенчались успехом. Ситуация осложняется тем, что в районе природного бедствия порывы ветра достигают скорости 18 м/с.

Из-за бушующих на севере Калифорнии лесных пожаров около 40 тыс. жителей получили распоряжение эвакуироваться.

Как сообщалось ранее, в результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли, по данным властей, не менее 85 человек. Пламя уничтожило свыше 14 тыс. домов, более 520 коммерческих зданий и более 4 тыс. других построек. Площадь выгоревшей территории составила более 620 кв.км. Как было установлено, бедствие было спровоцировано неполадками в работе линий электропередачи Pacific Gas and Electric в районе населенного пункта Пулга на севере Калифорнии. Компания согласилась выплатить штраф в размере $1 млрд.-0-

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