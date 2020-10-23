ФОТОФАКТ: Нагорнокарабахский удар. Жизнь под обстрелом

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстрелы на линиях соприкосновения между Арменией и Азербайджаном продолжаются четвертую неделю, несмотря на уже дважды достигнутые договоренности о прекращении огня. Стороны обвиняют друг друга в несоблюдении режима гуманитарного перемирия, заявляя о наносимых ударах и потерях. Заложниками военного конфликта остаются мирные люди.

Фото Reuters

Фото АРМЕНПРЕСС

Фото АРМЕНПРЕСС

Фото Reuters

Жители населенных пунктов вынуждены прятаться в убежищах, чтобы не оказаться под завалами своих домов и не попасть под артиллерийские обстрелы. Списки пострадавших в результате боевых действий пополняются детьми. В городах и селах разрушены дома, школы, больницы и другие объекты инфраструктуры. Несмотря на призывы мирового сообщества прекратить огонь, зона нагорнокарабахского конфликта пока остается территорией бедствия, где раздаются взрывы и гибнут люди.

Фото АзерТАдж

Фото АРМЕНПРЕСС

Фото АзерТАдж

Фото АРМЕНПРЕСС

Обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

Фото АзерТАдж

Фото АРМЕНПРЕСС

Фото АзерТАдж

Фото Reuters

Фото АзерТАдж