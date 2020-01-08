ФОТОФАКТ: Один из крупнейших концентрационных лагерей на территории Германии - Бухенвальд

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бухенвальд (нем. Buchenwald — "буковый лес") — один из крупнейших концентрационных лагерей на территории Германии, располагавшийся близ Веймара в Тюрингии. С июля 1937 по апрель 1945 года в лагере было заключено около 250 000 человек. Количество жертв лагеря оценивается примерно в 56 000 узников. Бухенвальд был мужским лагерем. Лагерь был рассчитан на 20 тысяч человек, в нем было 52 барака, из них 43 жилых, остальные - мастерские. Система лагерей Бухенвальда стала значительным источником бесплатной рабочей силы для поддержки военных действий Германии.-0-

Фото Дениса Костюченко

Главные ворота лагеря Бухенвальд, на часах время освобождения

Одна из одиночных камер, где пытали и убивали узников

Лагерный забор

Надпись на главных воротах "Каждому свое"

Печи крематория Бухенвальда

Крематорий Бухенвальда

Конюшня, где были расстреляны 8483 советских военнопленных по одиночке, выстрелом в затылок. Военнопленных просили стать к ростомеру, для якобы измерения роста, после чего открылась щель и производился выстрел

Блок номер 5

Главные ворота. В правом крыле находится "бункер"-одиночные камеры

Место массового захоронения заключенных

Таблички с именами тех, кого казнили в подвале крематория