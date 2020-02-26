ФОТОФАКТ: Определены победители конкурса "Подводный фотограф года - 2020"

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На международный конкурс подводной фотографии было представлено более 5 тыс. снимков авторами из 13 стран мира, лучшие работы определены в разных номинациях, сообщает BBC.

Француз Грег Лекер назван "Лучшим подводным фотографом года - 2020". На конкурс он представил фотографию с изображением тюленей вокруг айсберга в Антарктиде.

Лучшим начинающим фотографом названа Анита Кайнрат из Австрии. Она сфотографировала маленьких лимонных акул в питомнике на Багамских островах.

Автор фото Анита Кайнрат

Итальянец Паскуале Вассалло стал победителем конкурса, затронув тему охраны природы. На его фотографии "Последний вздох" запечатлен тунец, которого тащат к лодке у берегов Неаполя.

Автор фото Паскуале Вассалло

Ник Мор из английского Девона сфотографировал рыб в Индонезии. Его работа поражает необычным ракурсом с эффектом приближения.

Автор фото Ник Мор

Самым многообещающим подводным фотографом назвали Нура Такера из Великобритании. На конкурс он представил панорамный снимок морского конька.

Автор фото Нур Такер

Британка Зена Холлоуэй стала победителей конкура в номинации "Черно-белое фото", представив изображение бразильского фридайвера и экоактивистку Флавию Эберхард на мексиканском полуострове Юкатан.

Автор фото Зена Холлоуэй

Американский фотограф Рене Капоццола победила в категории "Крушение", представив снимок корабля в Саудовской Аравии. Судно село на мель в 1978 году и теперь находится там в качестве искусственного рифа.

Автор фото Рене Капоццола

Японский фотограф Кейго Кавамура победил в номинации "Макро", засняв креветок-единорогов.

Автор фото Кейго Кавамура

На фотографии Шейна Кина - краб-отшельник, которому временным домом служит жестяная банка. Снимок, сделанный на острове Пелелиу (в микронезийском государстве Палау в Тихом океане), победил в номинации "Сохранение".-0-

Автор фото Шейн Кин