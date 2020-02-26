ФОТОФАКТ: Определены победители конкурса "Подводный фотограф года - 2020"

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На международный конкурс подводной фотографии было представлено более 5 тыс. снимков авторами из 13 стран мира, лучшие работы определены в разных номинациях, сообщает BBC.
Француз Грег Лекер назван "Лучшим подводным фотографом года - 2020". На конкурс он представил фотографию с изображением тюленей вокруг айсберга в Антарктиде.
Лучшим начинающим фотографом названа Анита Кайнрат из Австрии. Она сфотографировала маленьких лимонных акул в питомнике на Багамских островах.
Итальянец Паскуале Вассалло стал победителем конкурса, затронув тему охраны природы. На его фотографии "Последний вздох" запечатлен тунец, которого тащат к лодке у берегов Неаполя.
Ник Мор из английского Девона сфотографировал рыб в Индонезии. Его работа поражает необычным ракурсом с эффектом приближения.
Самым многообещающим подводным фотографом назвали Нура Такера из Великобритании. На конкурс он представил панорамный снимок морского конька.
Британка Зена Холлоуэй стала победителей конкура в номинации "Черно-белое фото", представив изображение бразильского фридайвера и экоактивистку Флавию Эберхард на мексиканском полуострове Юкатан.
Американский фотограф Рене Капоццола победила в категории "Крушение", представив снимок корабля в Саудовской Аравии. Судно село на мель в 1978 году и теперь находится там в качестве искусственного рифа.
Японский фотограф Кейго Кавамура победил в номинации "Макро", засняв креветок-единорогов.
На фотографии Шейна Кина - краб-отшельник, которому временным домом служит жестяная банка. Снимок, сделанный на острове Пелелиу (в микронезийском государстве Палау в Тихом океане), победил в номинации "Сохранение".-0-