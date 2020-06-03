ФОТОФАКТ: Последствия протестов в Миннеаполисе

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский город Миннеаполис (штат Миннесота) постепенно приходит в себя после массовых беспорядков. На фотографиях Reuters запечатлены добровольцы и представители городских служб, которые убирают улицы, разбирают завалы поврежденных и сожженных зданий. Многочисленные акции протеста прошли в Миннеаполисе и в десятках других городов США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в Миннеаполисе после того, как полицейские при его аресте применили жесткий удушающий прием. Во время беспорядков погибли не менее 11 человек, задержаны более 9 тыс. Комендантский час введен примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.-0-

Фото Reuters