ФОТОФАКТ: Последствия землетрясения в Турции

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощное землетрясение произошло 30 октября в Эгейском море в 19 км к северо-западу от греческого острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению более 20 домов и зданий в Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 83 человека, более 1 тыс. пострадали. Это самое смертоносное землетрясение в Турции с 2011 года. Тогда в восточном городе Ван жертвами стихийного бедствия стали более 500 человек, сообщает Reuters.-0-

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